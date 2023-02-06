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Ümit Özdağ Erdoğan'a seslendi: Yağmacılara karşı vur emri verilsin

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli" dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:10
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Ümit Özdağ: Yağmacılara karşı vur emri verilsin

Ümit Özdağ Erdoğan'a seslendi: Yağmacılara karşı vur emri verilsin
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AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken farklı noktalardan gelen görüntülerde yağmacıların ortaya çıktığı görülmüş, yayınlanan videolar büyük tepki almıştı.

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ yaşanan durum karşısında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Yağmacılara karşı asker ve polise “Vur” emri verilmesini isteyen Özdağ, “Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak önü alınamayacak başka olaylar ile karşı karşıya kalacağız.” İfadelerini kullandı

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
6.02.2023 20:17
İşte sayın başkanı bu yüzden seviyoruz,zamanında ve yerinde açıklamalar yapıyor.vursunlar bu yağmacıları  
 
Sade vatandaş
6.02.2023 20:14
Bence de çok haklı, biz ne zaman bu hale geldik yağma nedir kardeşim hiç utanma sıkılma Allah korkusu yok mu..böylesini vurmak Bence günah bile değil Allah ıslah etsin  
 
Erkan aybek
6.02.2023 20:01
Reis bi dur  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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