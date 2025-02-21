Ümit Özdağ ziyareti sonrası Hüseyin Baş'tan dikkat çeken mesaj!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ümit Özdağ ziyareti sonrası Hüseyin Baş'tan dikkat çeken mesaj!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve tutuklu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı, Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Baş, "Her ikisinin de morali gayet yerinde herkese selamları var. Bu günler de geçecek ülke güzel günler görecek" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş sosyal medyadan kılıç kaldırdı. Tek bir söz yetti. 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi!Hüseyin Baş sosyal medyadan kılıç kaldırdı. Tek bir söz yetti. 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve tutuklu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı, Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaptığı ziyaretlere ilişkin detayları Baş, X hesabından şu ifadelerle aktardı:

"Bugün Silivri’de Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ’ı ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Sn. Suat Toktaş’ı ziyaret ettim. Her ikisinin de morali gayet yerinde herkese selamları var. Bugünler de geçecek ülke güzel günler görecek"

Son Haberler
Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Beyninde gizlenen parazit kabusu oldu: Tatil dönüşü acı gerçekle karşılaştı
Beyninde gizlenen parazit kabusu oldu: Tatil dönüşü acı gerçekle karşılaştı
Samsun’da kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Samsun’da kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Ülkücü Ocakları Başkanı Bahçeli’yi eleştiren yazarı yumrukladı! Görüntüler ortaya çıktı
Ülkücü Ocakları Başkanı Bahçeli’yi eleştiren yazarı yumrukladı! Görüntüler ortaya çıktı
DeepSeek'den açık kaynak hamlesi
DeepSeek'den açık kaynak hamlesi