Ümit Özdağ'a izin çıktı

19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısındaki konuşmasında kullandığı ifadeler sebebiyle tutuklanan ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu işlediği gerekçesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Adalet Bakanı'na yaptığı TV kanalı çağrısında yeni gelişme yaşandı.

BAKAN TUNÇ’A SESLENMİŞTİ

Özdağ cezaevinde TV kanalları arasında SÖZCÜ TV’nin olmadığını belirtirken, “Adalet Bakanı bir iyilik yapıp başta SÖZCÜ TV olmak üzere izlenebilecek makul kanalları da devreye sokar mı?” sorusunu yöneltmişti.

“SÖZCÜ TV İÇİN İZİN ÇIKTI”

Bakan Yılmaz Tunç ise yaptığı çağrı sonrası izin kararı geldi. Özdağ konu hakkında Sözcü'ye konuştu. Özdağ, "SÖZCÜ TV için izin çıktı. İnşallah bağlanacak” şeklinde konuştu.