Ümit Özdağ'dan 1 yıl sonra gelen Kılıçdaroğlu itirafı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, gazeteci Saygı Öztürk’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokole değinen Özdağ, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında kendisiyle görüştüğü ve görüşmenin içeriğini ise üç gün sonra açıkladığı konusu hakkında şunları söyledi:

“Ben aramızdaki konuşmayı değil, yazılı belgeyi anlattım. Seçmen olarak Zafer Partisi’ne oy verdiniz, bilmek istemez misiniz? Ben o konuşmanın içeriğiyle ilgili bazı şeyleri anlatmadım, anlatmayacağım da. Onlar benimle mezara gider.”

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu öncesi imzaladıkları gizli protokolü kamuoyuyla paylaşmıştı. Özdağ, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından protokolün detaylarını açıklamıştı.

24 Mayıs 2023 tarihli protokole göre, Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı dahil olmak üzere üç bakanlık veriliyor. Ayrıca güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisinde önemli görevler de Zafer Partisi'ne tahsis ediliyor. Özdağ, Protokolde yer alan maddeleri şöyle sıralamıştı:

· "İçişleri Bakanlığı ve iki Bakanlık olmak üzere toplam üç Bakanlık,

· Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan Bakan Yardımcılıkları (Müsteşarlıklar) Zafer Partisine tahsis edilecektir.

· Zafer Partisine tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte karar alınacaktır.

· Zafer Partisince deruhte edilen Bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir.”

"3 BAKANLIK İSTEDİK, KABUL ETTİNİZ"

Özdağ, İçişleri, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm bakanlıklarını istediğini ve bu talebinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildiğini de açıkladı. Özdağ, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olması şartı ile İçişleri, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıklarını kapsayan 3 bakanlık istedik, kabul ettiniz" ifadelerine yer verdi.

Seçimlerin ikinci turu öncesinde CHP, bu taleplerin kabul edildiğine dair iddiaları yalanlamıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından 20 Temmuz'da katıldığı bir televizyon programında, gizli protokol hakkında konuşmanın doğru olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi" açıklamasında bulundu.