Ümit Özdağ'dan açlık grevi açıklaması!

Zafer Partisi Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Şehirlioğlu, ziyarete sonrası “Size bugün özellikle bu açlık grevi gibi bir konunun ortaya atılmasından sonra olan spekülasyonlar için bir açıklama gereği duyduk. Kendi el yazısıyla bunları sizle paylaşıyorum” diyerek Özdağ’ın açıklamasını okudu.

Özdağ’ın açıklaması şöyle:

“Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 65. gün. Dosyaya girecek bütün belgeler dosyaya girdi. En son olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden beklenen belge 24 Mart'ta dosyaya girmiş olmasına rağmen iddianame mahkemeye verilmedi. Bu suçta en üst sınır olan 3 sene ceza almış olsaydım dahi bu kadar süre hapis yatmazdım. Bugünden itibaren iddianame mahkemeye gidene kadar Silivri Cezaevi yönetiminin yemeklerini almamaya karar verdim. İftarı ve sahuru Ramazan'ın kalan son üç gününde hücremde kantinden aldığım malzeme ile yapacağım. Bayram ve sonrasında da cezaevi yönetiminden yemek almayacağım. Ve odamda bulunan yiyeceklerden ölmeyecek kadar yiyeceğim. Biz düşman değiliz. Düşman gibi davranılmayı düşman ceza hukuku uygulamalarıyla yatmayı hak etmiyoruz. Sadece bir tek hukuk uygulaması istiyoruz. Bize duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin adaletli olun.”

Gazetecilerin "Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun tutuklanmasından bugüne kadar kimlerle görüştü" sorusuna Şehirlioğlu, "Her gün bir sürü insan giriyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleri var. Haliyle diğer partilerden milletvekilleri var. Çeşitli avukatlar giriyor. Bugün işte bu basına düşünce sayın Mustafa Sarıgül'ün açıklaması baya herkes nereden çıktı bu açlık grevi demeye başladı. Evet belki hakikaten böyle bir şey var ama hocamın söylediği gibi 'ölmeyecek kadar yiyeceğim' diyor. Ceza ve tevkifevinin yönetiminin vereceği yemekleri kabul etmiyor. O konuda da zaten cezaevi yönetimi hemen bir toplantı yapmış. Ama hoca gerekçelerini çok net bir şekilde açıklamış kendilerine" yanıtını verdi.