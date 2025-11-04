Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın Erdoğan ile resepsiyonda verdiği fotoğrafta altılı masayı kastederek, “CHP’nin samimi seçmenlerinin oylarına ihanet edip AK Parti’ye yöneliyorlar” demişti.

DAVUTOĞLU: SEN MOSSAD’DAN BRİFİNG ALARAK YETİŞECEKSİN

Bu ifadelere ise Davutoğlu, sert çıkarak Özdağ’a “Sen MOSSAD’dan brifing alarak yetişeceksin, utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak, yabancı devletlerden değil, milletinden güç almaktır” yanıtını vermişti.

ÖZDAĞ GEÇMİŞ DAVAYI HATIRLATTI

X hesabı üzerinden Özdağ, Davutoğlu’nun paylaşımlarına cevap verdi. Özdağ, Davutoğlu'nun geçmişte benzer sözlerine dava süreci başlatıldığını hatırlatarak, “Mahkeme kayıtları ortada. Davutoğlu daha önce de aynı iftirayı attı, sonra ‘kastetmedim’ diyerek geri adım attı” şeklinde konuştu.

"BEBECAN’I DA GETİR, SİZ İKİNİZ BEN TEK BAŞIMA!"

Özdağ paylaşımında Davutoğlu’na televizyon çağrısında bulunarak, “Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel istediğin TV’de tartışalım. Korkma gel, Türk milletinin önünde konuşalım. İstersen Bebecan’ı da getir, siz ikiniz ben tek başıma!” dedi.