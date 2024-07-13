Ümit Özdağ’dan ‘Bu adamı kim koruyor’ diye soran Yeni Şafak’a olay yanıt

İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi, Kayseri’deki taciz skandalının ardından gelişen olaylardan Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’ı sorumlu tuttu.

Gazete, uzun süredir Özdağ ve partisini hedef alan haberlere imza attı.

Zafer Partililer de gazetenin yaptığı yayınları protesto etmek için İstanbul’daki binasının önüne gitti.

Bir grup Zafer Partili, “Dünün FETÖ’cüsü bugünün paçavrası” pankartı açtı.

Yeni Şafak, bugün de hedef almaya devam etti.

Gazete, “Bu adamı kim koruyor” başlıklı bir haber servis etti.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, habere X hesabından cevap verdi: “Sizin şerrinizden Allah koruyor.”