Ümit Özdağ’dan canlı yayında sert sözler: Hiçbir Arap ülkesi yas ilan etmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Senem Toluay Ilgaz ile Öncesi Sonrası Gece programında, İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'de milli yas ilan edilmesi kararını, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) sosyal medya hesabından paylaşım yapılıp silinmesini ve AYM'nin internet sitesine erişilememesi ile Instagram'a erişimin engellenmesi kararlarını değerlendirdi.

Ümit Özdağ’ın Sözcü TV canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satırlar şöyle:

“OLAĞANÜSTÜ VAHİM BİR DURUM”

Anayasa Mahkemesi'nin içine düşürüldüğü durumun Instagram'ın kapatılmasından daha vahim olduğunu düşünüyorum.

Demek ki birileri Türkiye'de Anayasa'nın ve temel hak ve hürriyetlerinin üzerinde ve kuvvetler ayrılığı yok ki AYM'ye yapmış olduğu açıklamayı geri aldırtıyorlar. Bu, olağanüstü vahim bir durum.

“RUSLAR 33 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETTİĞİNDE YAS İLAN EDİLMEDİ”

33 erimizi Rus savaş uçakları bombalayarak şehit etti. Milli yas ilan edilmedi. 2021'de Kuzey Irak'ta Gara'da bir kurtarma operasyonu öncesinde 13 asker ve istihbaratçımız PKK tarafından alçakça infaz edildi. Yine milli yas ilan edilmedi. Bu tür örnekleri artırabilirim. Hal böyleyken Filistin'de devlet başkanı değil, Filistin'de başbakan değil, Filistin'de iki büyük partiden bir tanesi.

Yani Filistin Kurtuluş Örgütü, Batı Şeria'yı kontrol ediyor, o bir parti. Hamas da diğer parti. Bir siyasi partinin genel başkanı için yas ilan edilmiş durumda. Bunun hiçbir mantığı yok. Hiçbir Arap ülkesinde milli yas ilan edilmedi."