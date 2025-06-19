Ümit Özdağ’dan çarpıcı 'Demirtaş' ve 'Kavala' yorumu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 148 günün ardından tutuklu olarak yargılandığı davadan tahliye olmuştu. Özdağ, tahliye sonrası canlı yayınlara çıkmaya başladı. Dün Osman Kavala için “davayı okuyunca dehşete kapıldım. Bu ülkenin her bir yurttaşı adil yargılanmalı. Osman Kavala da bunu görmüyoruz” demişti. Bugün ise NOW TV’nin Çalar Saat programında eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin, Özdağ, “Demirtaş hakkındaki gerekçeli karar 1 yıldır yazılmıyormuş. Böyle olmaz” yorumunda bulundu.

148 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

148 günlük tutukluluk sonrası Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "5 ay beni tek kişilik bir hücrede tuttular. Hiçbir suçunuz yok. Hiçbirimizin anayasal ve yasal hakları güvence altında değil" açıklamasını yapmıştı. Özdağ "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyordu. Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmetti. Ceza süresinin içeride yattığı süre göz alınarak tahliye edilmesine karar verildi.

ÖZDAĞ: DAVAYI OKUYUNCA DEHŞETE KAPILDIM

Özdağ, dün Sözcü TV canlı yayınında Osman Kavala’nın yargılanmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, “Osman Bey ile hayata çok farklı baktık, bakıyoruz. Ama orada birçok kez karşılaşma imkanımız oldu. Hafif iletişimimiz oldu. Ben o zamana kadar çok merak etmemiştim Osman Kavala davasını. Fakat davayı okuyunca dehşete kapıldım. Bu ülkenin her bir yurttaşı adil yargılanmalı. Osman Kavala da bunu görmüyoruz. Altı seneden beri içeride ve çıkabilir. Bu hukuki bir şey değil, bu siyasi bir şey” dedi.

“ONUN DA AYNI HAKLARA SAHİP OLMASI GEREKİYOR”

NOW TV’de yayına çıkan Ümit Özdağ, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına ilişkin yorumda bulundu. Özdağ, “Ben Demirtaş'ın zihniyetiyle politik olarak mücadele ediyorum. Ama Cumhuriyet'in bir yurttaşı olduğu için, ben hangi haklara sahipsem, onun da aynı haklara sahip olması gerekiyor. Demirtaş hakkındaki gerekçeli karar 1 yıldır yazılmıyormuş. Böyle olmaz” ifadelerini kullandı.