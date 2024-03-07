Ümit Özdağ'dan CHP'li Burcu Köksal'a destek. "Zafer Partisi'nin kapıları açıktır"

CHP'nin Afyon Belediye Başkanı adayı Burcu Köksal'ın DEM partililere yönelik, "Belediyenin kapısından giremezler" şeklindeki sözlerin etkisi devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu sıcak gündemle ilgili yaptığı açıklamada, Köksal'ı partisine davet ederek şunları söyledi: “Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları sonuna kadar açıktır. Ancak Ekrem İmamoğlu’na kapılarımız hiçbir zaman açılmayacak. İmamoğlu Türkiye’nin tarafında değildir. DEM’in ve onun bölücü politikalarının yanındadır.”

CHP AÇIKLAMA YAYINLADI

Öte yandan CHP, resmi hesabından partinin Afyon adayı ve grup başkan vekili Burcu Köksal’ın ‘DEM Parti’ ile ilgili sözlerinin ardından resmi açıklama yayınlandı: “Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır.”

Twitter’dan paylaşılan açıklamaya “Tüm halkımızı 31 Mart 2024’te Türkiye İttifakı’nda buluşmaya davet ediyoruz” notu da düşüldü.