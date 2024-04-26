Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşen Meral Akşener iddiası

31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, seçimli kongre yapılmasını işaret etmiş ve aday olmayacağını açıklamıştı.

Yarın yapılacak seçimli kongre öncesinde Tele1’e konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

“YÜZDE 8,5 BEKLEMİYORDU”

Kendisi de bir dönem İYİ Parti’de yöneticisi olan Ümit Özdağ, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili, “Ben Meral Hanım'ı 94'ten beri tanıyorum. Meral Hanım siyaseti iyi bilen bir siyasetçidir. Bu yaptıklarının sonucunun bu sonucu doğuracağı bilerek yapmıştır. Meral Hanım bu seçimin sonuçlarından %8,5 beklemiyordu.” ifadelerini kullandı.

“BU SONUCU KENDİSİ ARZU ETTİ”

“Meral Hanım'ın yaptığı çok iyi bir şey var” diyen Ümit Özdağ, “Fikri takibi çok iyidir. Türk siyasetini iyi bilir. 94'ten beri siyasette olan bir figürden bahsediyoruz. 3 parti değiştirmiş, 4. partinin genel başkanı olmuş, onu da meclise taşımış. Başarılı bir siyasetçi figüründen bahsediyoruz. Böyle bir siyasetçi yanlış yaparak böyle bir sonuca varmaz. Bu sonuca varacağını biliyordu, kendisi arzu etti” şeklinde konuştu.