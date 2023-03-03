3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ümit Özdağ’dan Mansur Yavaş için miting çağrısı

Ümit Özdağ’dan Mansur Yavaş için miting çağrısı

Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önünde miting düzenleyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 15:09
Takip Et

Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması için miting

Ümit Özdağ’dan Mansur Yavaş için miting çağrısı
+
Aa
-

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın cumhurbaşkanı adayı toplantısının ardından Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş için miting çağrısı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, halkı belediye önüne mitinge çağırdı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türk halkının iradesi ile siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede gerçekleşiyor. Artık halkın Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5 Mart Pazar günü saat 15.00’te Türk halkını Ankara Büyükşehir Bel. önüne “Mansur Başkan Göreve” çağrısında bulunmaya davet ediyorum.

Özdağ, bir başka paylaşımında ise Mansur Yavaş’a seslendiği bir videoda “Sayın Yavaş, 6’lı masa liderlerinin siyasi hesapları Türk Milleti’nin isteklerinden ve geleceğinden önemli değildir. Kılıçdaroğlu’na minnet duyabilirsiniz. Ancak Atatürk’e daha büyük minnet duymalısınız. Atatürk ve Türk Milleti’ne borcunuzu ödeme zamanı. Cesur olun” ifadelerini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
2
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
3
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
5
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
7
﻿Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
﻿Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
﻿Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
﻿Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
﻿Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
﻿Sad suresi ne anlama geliyor?
﻿Sad suresi ne anlama geliyor?
﻿Sad suresi ne anlama geliyor?
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret
﻿SOL Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿SOL Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿SOL Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.