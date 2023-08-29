Ümit Özdağ’dan yandaş gazeteciye terör örgütü yanıtı

Gazeteci İbrahim Karagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ve partisini hedef alarak ‘terör örgütü’ benzetmesi yapmıştı.

Karagül yaptığı paylaşımda, "Ümit Özdağ sokak mafyası mı kurdu? Çeteler oluşturulmuş. Sokakta tipini beğenmedikleri herkese saldırıyorlar. Bir organize iş var. İşin siyasi yönü var, ırkçılık. İşin şiddet yönü var, sokak saldırıları. İşin örgütlenme yönü var, ülke genelinde çeteler oluşturulması. E ama bu unsurlar birleştiğinde iş, teknik anlamda 'terör' olarak tanımlanıyor. Organizasyon da 'terör örgütü' olarak... Çünkü terör tanımının bütün unsurları oluşuyor. İster ülke güvenliğini esas alın, ister hukuki tanımları, bu her ülkede böyledir. Bence Ümit Özdağ ve partisi için siyasi kamuflaj kaldırılıp yeni bir tanımlama yapılmalı. 'Terör örgütü' tanımı üzerinde ciddi ciddi düşünülmeli. Ve mesele bir 'iç güvenlik sorunu' olarak ele alınmalı. Bu iş siyasi parti meselesi olmaktan çoktan çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

‘‘RUHUNUN DERİNLİKLERİNDE SATLİN VE HİTLER’CİKLER YATIYOR’’

Bu paylaşım üzerine Ümit Özdağ da İbrahim Karagül’e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Samimi Haber'de yer alan habere göre, Karagül ile mahkemede hesaplaşacaklarını belirten Özdağ, yandaş gazeteciyi Hitler ve Stalin’e benzetti.

Özdağ paylaşımında, "AK Parti propagandisti vatansatar-mili kimliksiz İbrahim Karagül, Zafer Partisi’nin Türk vatanının işgaline karşı tavizsiz direnişi, para karşılığında vatandaşlık satılmasına, sığınmacı ve kaçakların milyonlarcasının ülkemizi işgal etmesine karşı çıkışı karşısında Zafer Partisi’nin terörist örgüt ilan edilmesini istemiş. Aslında hepiminizi. Ruhunun derinliklerinde küçük Stalin ve Hitler’cikler yatıyor. Seninle mahkemede hesaplaşacağız. Vatanımızı ve ailemizi savunacağız" dedi.