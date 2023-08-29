Ümit Özdağ’dan yandaş gazeteciye terör örgütü yanıtı

Ümit Özdağ, kendisini ve partisini ‘terör örgütü’ benzetmesiyle hedef alan yandaş gazeteci İbrahim Karagül’e tepki gösterirken, Karagül’ü Hitler ve Stalin’e benzetti.

Ümit Özdağ’dan yandaş gazeteciye terör örgütü yanıtı

Gazeteci İbrahim Karagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ve partisini hedef alarak ‘terör örgütü’ benzetmesi yapmıştı.

Karagül yaptığı paylaşımda, "Ümit Özdağ sokak mafyası mı kurdu? Çeteler oluşturulmuş. Sokakta tipini beğenmedikleri herkese saldırıyorlar. Bir organize iş var. İşin siyasi yönü var, ırkçılık. İşin şiddet yönü var, sokak saldırıları. İşin örgütlenme yönü var, ülke genelinde çeteler oluşturulması. E ama bu unsurlar birleştiğinde iş, teknik anlamda 'terör' olarak tanımlanıyor. Organizasyon da 'terör örgütü' olarak... Çünkü terör tanımının bütün unsurları oluşuyor. İster ülke güvenliğini esas alın, ister hukuki tanımları, bu her ülkede böyledir. Bence Ümit Özdağ ve partisi için siyasi kamuflaj kaldırılıp yeni bir tanımlama yapılmalı. 'Terör örgütü' tanımı üzerinde ciddi ciddi düşünülmeli. Ve mesele bir 'iç güvenlik sorunu' olarak ele alınmalı. Bu iş siyasi parti meselesi olmaktan çoktan çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

screenshot-3-001.png

‘‘RUHUNUN DERİNLİKLERİNDE SATLİN VE HİTLER’CİKLER YATIYOR’’

Bu paylaşım üzerine Ümit Özdağ da İbrahim Karagül’e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Samimi Haber'de yer alan habere göre, Karagül ile mahkemede hesaplaşacaklarını belirten Özdağ, yandaş gazeteciyi Hitler ve Stalin’e benzetti.

Özdağ paylaşımında, "AK Parti propagandisti vatansatar-mili kimliksiz İbrahim Karagül, Zafer Partisi’nin Türk vatanının işgaline karşı tavizsiz direnişi, para karşılığında vatandaşlık satılmasına, sığınmacı ve kaçakların milyonlarcasının ülkemizi işgal etmesine karşı çıkışı karşısında Zafer Partisi’nin terörist örgüt ilan edilmesini istemiş. Aslında hepiminizi. Ruhunun derinliklerinde küçük Stalin ve Hitler’cikler yatıyor. Seninle mahkemede hesaplaşacağız. Vatanımızı ve ailemizi savunacağız" dedi.

screenshot-1-003.png

İlgili Haberler
Ümit Özdağ'dan Saadet Partili gence tokat gibi cevap: O camiyi Atatürk kurtardı Yunan çizmesinden
Ümit Özdağ duyurdu: Bursa Valiliği'nden Atatürk anmasına 'izin' çıkmadı
Özdağ ve Cübbeli arasında ‘cennete girme’ tartışması çıktı
Ümit Özdağ’dan Cübbeli Ahmet'e zehir zemberek sözler: 500 sene erken gir cennete…
Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Vatandaş depremden ölmedi bu sefer asbestten ölecek Siyaset
Vatandaş depremden ölmedi bu sefer asbestten ölecek
Türk mitolojisinde Aysar kimdir? Aysar ne demek? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Aysar kimdir? Aysar ne demek?
Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'ya gidiyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'ya gidiyor
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! 3 gün sonra zorunlu olacak Güncel
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! 3 gün sonra zorunlu olacak
Uykusuzluk kazayı getirdi; 2'si çocuk 4 yaralı Güncel
Uykusuzluk kazayı getirdi; 2'si çocuk 4 yaralı
Taksim’in ortasında müşteriye meydan dayağı. İstiklal Cadde'si ayağa kalktı Güncel
Taksim’in ortasında müşteriye meydan dayağı. İstiklal Cadde'si ayağa kalktı
Kars’ta 16 uyuşturucu taciri tutuklandı Güncel
Kars’ta 16 uyuşturucu taciri tutuklandı