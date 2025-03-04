Ümit Özdağ’ın dilekçe verip de izleyemediği TV kanalı...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugünkü X paylaşımında Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı’ya sahip çıktı. Ayrıca Özdağ, Sözcü TV izlemek için dilekçe vermesine rağmen hala izleyemediğini açıkladı.

ÖZDAĞ’DAN SERAP BELOVACIKLI’YA DESTEK

Geçtiğimiz günlerde İmralı Canisi Öcalan’ın çağrısının ilk Türkçe yerine Kürtçe okunmasına Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı, “Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında resmi dille yaptıklarında bizde ekrana getireceğiz” demişti. Belovacıklı’ya tepkiler gelirken, milliyetçi kesimler ise sahip çıkmıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sahip çıkanlar arasında yer aldı.

DİLEKÇE VERMEME RAĞMEN HALA İZLEYEMİYORUM

Özdağ X hesabı üzerinden Serap Belovacıklı’ya sahip çıkarken, dilekçe verip de izleyemediği kanalı açıkladı. Özdağ, “Sevgili Serap Belovacıklı, Sözcü TV izlemek için dilekçe vermeme rağmen hala izleyemiyorum. Bundan dolayı milli duruşunuzu ancak gazetelerde okudum. Size gösterilen ahlaksızca tepkileri kınıyor, sizi içtenlikle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sevgili Serap Belovacıklı, Sözcü TV izlemek için dilekçe vermeme rağmen hala izleyemiyorum.

Bundan dolayı milli duruşunuzu ancak gazetelerde okudum.

Size gösterilen ahlaksızca tepkileri kınıyor, sizi içtenlikle tebrik ediyorum. @zaferpartisi @AliSehirlioglu @szctelevizyonu… https://t.co/S7ZJ0tS5xn pic.twitter.com/jFBCwaH3fx — Ümit Özdağ (@umitozdag) March 4, 2025

ÖZDAĞ: HALK TV VE NOW TV DIŞINDA HEPSİ YANDAŞ KANALLAR

Özdağ, daha öncede Silivri Cezaevi’ndeki kanallara dem vurmuştu. Özdağ, "Silivri'de kırk farklı TV kanalını izleme imkânı var. Halk TV ve Now TV dışında hepsi yandaş kanallar. Burada çok fazla AKP'li olduğunu düşünmüyorum. Adalet Bakanı bir iyilik yapıp başta Sözcü TV olmak üzere izlenebilecek makul kanalları da devreye sokar mı?" ifadesini kullanmıştı.