Ümit Özdağ'ın Erzincan'daki maden faciası paylaşımlarına mahkeme engeli

Erzincan İliç'teki maden faciasında milyonlarca metreküplük siyanürlü toprağın altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında altıncı günü geride bırakırken, önceki gün maden sahasına girmesine izin verilmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) talebiyle Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Özdağ'ın İliç'le ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili erişim engeli kararı aldı.

Aralarında Özdağ'ın mesajlarının da bulunduğu 45 ayrı sosyal medya paylaşımına ilişkin kararı İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) bildirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki altın madeni faciasıyla ilgili 45 sosyal medya paylaşımı, Emniyet Genel Müdürlüğünün talebiyle, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 8. SCH'nin 14 Şubat 2024 tarihli ve 2024/1533 sayılı kararıyla erişim engeli getirildi.

Bilişim hukuku uzmanı ve İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise kararla ilgili yaptığı paylaşımında:

“Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyâ paylaşımları, Emniyet Genel Müdürlüğünün talebiyle, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi" ifadelerini kullandı.