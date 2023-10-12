Ümran Seyhan ve Kenan Tosun yasak aşkında yeni gelişme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, beraber yaşamaya başladı.

Ümran Seyhan ve Kenan Tosun yasak aşkında yeni gelişme

Editör: Osmancan EROK

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, Nişantaşı sokaklarında yakalanmıştı.

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Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, yasak aşk iddialarının doğru olduğunu söyleyerek gündeme bomba gibi düştü.

BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Serenay Sarıkaya konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapmaktan kaçınırken olayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftin birlikte aynı evde yaşama kararı aldığı iddia edildi.

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Oyuncu Cansu Tosun'la karşılaşan muhabirler, babasının yaşadığı yasak aşkı ünlü oyuncuya sordu. Soru karşısında gerilen Cansu Tosun, "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz." demişti.

Serenay Sarıkaya'ya da annesinin yasak aşkı soruldu. Güzel oyuncu, bu sorulara yanıt olarak "Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz." demişti.

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