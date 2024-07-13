Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olay, gece yarısı saat 00.00 civarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki koruluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisindeki bir çardakta bilinmeyen bir sebeple çıkan kıvılcım, yangının geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler başlatıldı.