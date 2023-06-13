Ümraniye’de evde çıkan yangında yaşlı kadın ile torunu yaralandı

Ümraniye’de Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi Eylül Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katındaki dairede saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın ile iki yaşındaki torunu itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bir itfaiyeci ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen sepetli vincin operatörü de çalışmalara destek verdi. Yaşlı kadın ile torunu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.



Yangına tanık olan Savaş Keser, “Mahalle komşumuzdu. Geçerken baktım dumanlar geliyor. Bir baktık patlama oldu. Sonra yangın başladı zaten. İki yaralıyı İtfaiye ekipleri çıkardı, ambulanslar götürdü. Bir yaşlı teyze bir de küçük bir çocuk vardı” dedi.



Evin yandığı anlar ve itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)