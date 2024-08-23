Ümraniye'de feci kaza. 3'ü çocuk 8 yaralı

Kaynak: İHA
Ümraniye'de feci kaza. 3'ü çocuk 8 yaralı

Ümraniye'de aşırı hız yapan hafif ticari araç, yan yoldan caddeye çıkmak isteyen bir araca çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 şahıs yaralandı.

Kaza, İstanbul Ümraniye ilçesi, Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi üzerinde saat 02.30 civarlarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, aşırı hızlı şekilde seyir halindeyken NATO Yolu Caddesi'nden çıkan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle plakalı aracın içindeki 3'ü çocuk toplam 8 kişi aracın içinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan 8 vatandaşı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları çevre ilçedeki hastanelere götürüldü. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla alakalı inceleme başlattı.

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