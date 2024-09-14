Ümraniye’de İETT şoförü ile sürücüler arasındaki tartışması anbean kaydedildi

Ümraniye’de İETT otobüsü şoförü, seyir halindeyken diğer araçları sıkıştırdığı gerekçesiyle bir tartışmaya yol açtı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Ümraniye’de bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mercedes 34 TN 2291 plakalı İETT otobüsünün şoförü, caddede ilerlerken diğer araçları sıkıştırdı. Bu durum karşısında öfkelenen bir otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında İETT şoförü de aracından inerek otomobil sürücüsüne saldırmaya kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler araya girerek kavgayı sonlandırdı. Kısa süre sonra İETT otobüsü şoförü, bu kez başka bir aracı sıkıştırarak benzer bir davranış sergiledi. Tüm bu anlar, otomobil içerisindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.