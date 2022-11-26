Ümraniye'de kalp krizi sonrası kaza iddiası

Ümraniye'deki kaza, Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ümraniye istikametine ilerleyen S.D yönetimdeki 34 TK 5368 plakalı otomobiliyle henüz bilinmeyen bir nedenle aynı istikamete ilerleyen bir hafif ticari araca daha sonra yol kenarında malzeme indiren 34 PL 1777 plakalı kamyona çarparak durabildi.





İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralanan sürücü S.D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla. Sağlık Bilimleri Üniversite Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumu ise ağır olduğu öğrenildi. Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.





Kamyondan malzeme indiren Uğur Köroğlu, "Biz kamyondaki sevkiyatımızı alıyorduk. Malzemelerin bir kısmını içeriye götürdük. Tekrar geri geldiğimiz de kaldırımdayken bir sürücü başka araçlara çarparak bizim kamyona çarptı. Kalp krizi geçirmiş herhalde o nedenle kaza yapmış. Biz de ucuz kurtulduk" dedi