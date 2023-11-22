Ümraniye'de marangozhanede korkutan yangın

Ümraniye'de marangozhanede çıkan yangında ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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Ümraniye'de marangozhanede korkutan yangın

İstanbul Ümraniye ilçesi, Altınşehir Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta marangozhane olarak hizmet veren iş yerinde kahve makinesinin elektrik kaçağına sebep olmasından ötürü yangın çıktı.

Kahve makinesinden çıkan kıvılcımlar marangozhanedeki talaşlara sıçradı. Aniden tutuşan dükkandaki tahtalar yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Emrah Karakuş, "Biz buradan geçiyorduk. Dumanların çıktığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri hemen gelip söndürdü" dedi.

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