Ümraniye'de miras cinayeti: Annesi ve kardeşini öldürdü

Kaynak: İHA
Ümraniye'de miras cinayeti: Annesi ve kardeşini öldürdü

Ümraniye’de bir şahsın, miras meselesinden nedeniyle tartıştığı annesini ve kardeşini öldürürken, şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında miras cinayeti yaşandı.

İddiaya göre, binanın ikinci katına posta bırakmak için gelen postacı, kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdi. Mahalle muhtarı, evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı daireden cevap alamayınca durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye girerken, Hatice Turan ve oğlu Kamil Turan’ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonrası anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, polisin yaptığı incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MİRAS CİNAYETİ İDDİASI

İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen diğer kardeşin miras meselesi yüzünden kavga ettiği annesi ve kardeşini öldürdüğü öğrenilirken, mahalle sakini Alaattin Çam, Olayla ilgili konuştu.

"BİZ VURULDUĞU YÖNÜNDE DUYUM ALDIK"

Çam, “Olay günler öncesinden yaşanmış, biz daha yeni duyuyoruz. Haberimiz olmamıştı. Postacı adrese geliyor, evde kapıyı kimse açmayınca koku üzerine muhtara haber veriyor, durum öyle ortaya çıkıyor. Polis ekipleri geldi inceleme yaptı. Koku zaten hala devam ediyor. Biz vurulduğu yönünde duyum aldık. Oğlu ve annesi maalesef hayatını kaybetti. Komşularımız da iyi insanlardı. Bir zararını görmedik. Allah rahmet eylesin” dedi..

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