Ümraniye'de yolcu minibüsü üst geçitten aşağı uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Ümraniye'de yolcu minibüsü hızla girdiği üst geçitte dönüşü alamayarak yaklaşık beş metrelik yükseklikten aşağı uçtu. İçinde yolcuların olmadığı minibüste bulunan şoför ve muavini yaralandı.

Ümraniye'de yolcu minibüsü üst geçitten aşağı uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yamanevler Mahallesi Tek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Erdem Şükri Akpınar'ın kullandığı yolcu minibüsü, hızla girdiği üst geçitte dönüşü alamayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan minibüs yaklaşık beş metrelik yükseklikten aşağı uçtu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçinde yolcu bulunmayan minibüste bulunan şoför Erdem Şükri Akpınar ve kardeşi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayı görerek yardıma koşan Tolga Koç yaşananları, “Ben evde oturuyordum, bir ses duydum hemen koşarak geldim. Buradaki arkadaşlar bir kişiyi çıkarmıştı. Bir kişiyi ben de yardım ederek çıkardık. Birisinin durumu çok kötüydü. Hemen yere yatırdık, ekiplerin gelmesini bekledik" şeklinde anlattı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı