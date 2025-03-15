Ümraniyespor, Boluspor'u tek golle geçti

Kaynak: İHA
Ümraniyespor, Boluspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Ümraniyespor, sahasında Boluspor’u 1-0 mağlup ederek son 3 maçta 7 puan topladı.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Nurettin Dinçer Demir, Kürşathan Akın

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 87), Serkan Göksu (Bardhi dk. 46), Hoti (Atalay Babacan dk. 87), Emre Kaplan, Benny (Batuhan Çelik dk. 90+1), Soukou (Lucas Joao dk. 65), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Melih Okutan, Yusuf Sertkaya, Barış Ekincier

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen (Anıl Koç dk. 87), Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç (Vüsal Iskandarlı dk. 87), Balburdia, Oğuz Güçtekin, Hasani, Lico (Jefferson dk. 75), Mukairu, Babacar (Aleksic dk. 75)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Eren Erdoğan, Oulare, Siraçhan Nas, İshak Karaoğul

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Bardhi (dk. 59) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Oğuz Güçtekin (dk. 71) (Boluspor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Serkan Göksu, Glumac, Hoti, Emre Kaplan (Ümraniyespor), Babacar, Lico (Boluspor)

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