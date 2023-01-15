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Recep Uçar: Transfer ihtiyacımız var

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada transfere ihtiyacı olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:58
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Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar'dan açıklamalar

Recep Uçar: Transfer ihtiyacımız var
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Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Puan tablosunun en altında olan iki takımda biri olarak amacımız yenip düşme hattından en üstünde yer alabilmekti.

İyi hazırlandığımız bir maç. İçinde farklı hikayeleri olan bir maç oldu. Son 3 haftaya baktığımızda 7 puan ile buraya geldik. İlk 30 dakika farklı 30 - 45 arası ayrı hikaye 45'ten sonrası ise apayrı hikayesi olan maç.

İlk 30 dakikada penaltı bulup kaçıran, her türlü gol arayan oyunu domine eden ilk topun kalemize 30'da geldiği ve gol olduğu bir maç. Sonrasında yine yüklendiğimiz 45'te korner geçişinde verdiğimiz pozisyonlar maalesef 2-0 içeri girdiğimiz maç. İkinci yarı bazı değişiklikler yaparak oyun planında değişiklik ile başladığımız oyun.

Ürettiğimiz pozisyonlar var ama rakibin de savunmadan kontralarla bulduğu pozisyonlar var. İstemesek de oyun olarak hak etmesek de kaybettiğimiz bir maç. Bizim adımıza ilk yarının son maçıydı” şeklinde konuştu.

''PROTESTOLARIN TAKIMA HİÇBİR KATKISI YOK''

Recep Uçar, Ümraniyespor taraftarına sitemde bulunarak, “Maç dışında farklı bir şeye değinmek gerekirse ülkenin birçok alanda yol alması lazım. Biri de futbol. Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alan bir takım. İyi başlangıç yapamadık.

Bırakın ikinci yarı gol bulmayı 3-4 gol atabileceğimiz ortam vardı. İnsanları biraz cehaletten biraz duygu kontrol edememesinden takımı içeri uğurlarken yapmış olduğu protestolar ‘formaları çıkarın adam gibi oynayın' söylemlerinin hiçbir katkısı olmuyor. Takımlar, teknik direktörler eleştirilecek ama en azından 90 dakikasına kadar destek verin sonrasında kaybedersek protesto olacaksa başımızın üzerinde. Bunu sadece kendi seyircim için söylemiyorum. Buraları düzeltmemiz lazım” diye konuştu.

''TRANSFER İHTİYACIMIZ VAR''

Transfer ile ilgili yöneltilen soruya Recep Uçar, şu yanıtı verdi:
“Transfer kolay değil. Transfer ihtiyacı var. Ümraniyespor'u yaşatmak için uğraşıyoruz. Çok büyük bütçelerle transfer yapıp kümede kalsa bile büyük borçlarla yaşatmak kolay değil. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendi gelirlerimiz neticesinde takım kurup oynadığımız en iyi oyunu oynamaya çalışıyoruz.”
Uçar, ikinci yarıda kaleci Sekan Kırıntılı'yı oyundan alıp, Orkun Özdemir'i oyuna dahil etmesinin ise teknik bir karar olduğunu söyledi.

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