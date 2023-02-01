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Recep Uçar: Sezonun en şanssız teknik direktörüyüm

Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 23:22
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Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar'dan maç sonu açıklamalar

Recep Uçar: Sezonun en şanssız teknik direktörüyüm
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Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

Uçar maç sonu açıklamasında, "Son oynadığımız 5 maçta travmatik maçlar kaybettik. Gücümüz, bütçemiz ve kalitemiz belli olmasına rağmen her maçta bir oyun ortaya koymaya çalıştık.

Galatasaray'a karşı kendi oyunumuzu oynamaya geldik. İki kırılma noktası var. Onur Ayık ile ilk yarıda girdiğimiz posizyonları atsak, devreye farklı girerdik. Galatasaray'ın ilk yarıda o netlikte pozisyonları yoktu." diye konuştu.

İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi etkili başlamak istediklerini belirten Uçar, "İkinci yarı oyunu geride kabul etme gibi bir düşüncemiz yoktu. Belki sezonun en şanssız takımı, sezonun en şanssız teknik direktörüyüm.

Pozisyon yokken top çarptı ve penaltı. Galatasaray içeride çok ofansif oynuyor, 7 oyuncuyla hücum ediyorlar. Ona rağmen iyi kapatıyorduk.

Ancak 77'de 10 kişi kaldık. Kalan bölümde boş alanlar bulacaktık ama eksik kaldık. Mauro Icardi'nin golleri ve kaybettik." sözlerini kullandı.

Sahada oyuncularından beklediği oyunu aldığını söyleyen Uçar, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Oyundan ve oyuncularımdan memnunum. İstediğim her şeyi yaptılar ama kaybettik. Devam edeceğiz. karakterli şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Galatasaray'ı tebrik ederim. Hakem ekibi de iyi maç yönetti."

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