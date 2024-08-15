Ümraniyespor'un adı değişti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıya, başkan Ömür Aydın ve teknik direktör Tuncay Şanlı ile sponsor firmaların yöneticileri katıldı.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, Ümraniyespor'un geleceğini dizayn etmek üzere yola çıktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yolda en önemli etken futbola maddi, manevi destek sağlayan sponsorlarımızdır. Bu hafta ilk maçımızı oynadık. Başta Tuncay hocam ve oyuncu arkadaşlarım çok güzel bir galibiyetle sezona 'merhaba' dediler ve gerçekten bunda sponsorlarımızın emeği, desteği çok. Her şey para değil ama parasız bu sektörde yol almak maddi külfeti sırtlanmadan mesafe katetmek mümkün olmuyor. Sponsorlarımız taşın altına öyle ellerini koydular ki biz hocamla futbola odaklanabilme şansı bulduk ve neticesinde ortaya güzel bir oyuncu grubu ve netice çıktı. En büyük pay sahibi tabii değerli sponsorlarımız. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Tuncay Şanlı ise "Biz sahada nasıl birliktelik sağlıyorsak, saha dışında da sizler bu oyunun parçalarısınız. Desteğiniz bizim için çok değerli. Desteğinizle daha iyi yerlerde olacağımızı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan anlaşmalarla Ümraniyespor'un isim ve forma göğüs sponsoru Central Hospital olurken, CVK Mobilya Şirketler Grubu forma yan ve şort, Sultan İçecek ise içecek ve forma şort sponsoru oldu.

Familyadent, ağız ve diş sağlığı sponsorluğunu üstlendiği Ümraniyespor'un A takımı kıyafet sponsoru Antioch firması oldu, Oley.com da forma sırt sponsorluğunu üstlendi.