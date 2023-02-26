26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Recep Uçar: Ligin özeti olan maçlardan birisi

Recep Uçar: Ligin özeti olan maçlardan birisi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 20:16
Takip Et

Ümraniyespor'un hocası Recep Uçar'dan flaş açıklamalar

Recep Uçar: Ligin özeti olan maçlardan birisi
+
Aa
-

HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "Bizim adımıza ligin özeti olan maçlardan birisi." dedi.

ZİYA ŞENGÜL'Ü ANDI
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Recep Uçar, yaşanan depremlere dikkati çekerek futbol konuşmak istemediği bir gün olduğunu söyledi. Bugün 79 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'ü de unutmayan Recep Uçar, Fenerbahçe camiasına ve Şengül'ün sevenlerine de başsağlığı diledi.

"BUGÜN BENİM İÇİN ZOR BİR GÜN"
Yaşanan depremlerde Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın daha önce Ümraniyespor forması giydiğini hatırlatan Recep Uçar, "Bugün benim adıma da zor bir gün. 2,5 yıl önce bu kulübe imza attığımda, takımın kalesini koruyan Ahmet Eyüp'ü depremde kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyorum. Taner Savut hocamız, Atsu, futbol ailesinden birçok ismin yanı sıra futbol ailesi dışından da binlerce can kaybettiğimiz bir ortamdayız." açıklamasını yaptı.

"LİGİN ÖZETİ OLAN MAÇLARDAN BİRİSİ"
Toplantının sonlarında maçı yorumlayan Uçar "Bizim adımıza ligin özeti olan maçlardan birisi. Kazanabilecek fırsatlar buluyoruz. Ciddi geçiş pozisyonları bulduğumuz bir maç. 70'lere kadar getirdiğimiz bir mücadele. Ama bu kadar sonuç bulamayınca, çok kaliteli oyuncuları olan Adana Demirspor sizi bir şekilde cezalandırıyor. Sonrasında golü bulduğumuz ve ardından iki takım adına da fırsatlar olan bir oyun. Yine uzatmalarda gol yiyebilirdik, bu da bir travma daha yaşamamıza neden olabilirdi. Bir şekilde kalemizi savunduk. Ligin sonuna daha 12 maç var. Hedefimiz ligde tutunabilmek ve umarım başarabiliriz. Salı gününden itibaren Trabzonspor maçına hazırlanacağız" ​​​​​​​dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
1
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
2
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
3
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
4
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
5
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
6
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
7
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Vincenzo Montella: Bu da bize bedel ödetti
﻿Vincenzo Montella: Bu da bize bedel ödetti
﻿Vincenzo Montella: Bu da bize bedel ödetti
﻿Mardin'de kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 3 yaralı 
﻿Mardin'de kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 3 yaralı 
﻿Mardin'de kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 3 yaralı 
﻿Recep Uçar: Ligin özeti olan maçlardan birisi
﻿Recep Uçar: Ligin özeti olan maçlardan birisi
﻿Recep Uçar: Ligin özeti olan maçlardan birisi
﻿TFF ve kulüplerden kampanyaya destek çağrısı: Dünyaya örnek olmak istiyoruz
﻿TFF ve kulüplerden kampanyaya destek çağrısı: Dünyaya örnek olmak istiyoruz
﻿TFF ve kulüplerden kampanyaya destek çağrısı: Dünyaya örnek olmak istiyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.