Umre yerine Ronaldo’yu izlemeye giden iki iş adamı gözaltına alındı

Umre için Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giden iki Kürt iş insanı 'gelmişken bir de Cristiano Ronaldo’yu izlemek için' diyerek maça gitmek istedi ancak Suudi Arabistan polisi tarafından gözaltına alındı.

Ağustos ayında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) umre ziyaretine giden iki Kürt iş insanı, Hac kafilesinden ayrılarak maça gidince Suudi Arabistan polisi tarafından yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Rûdaw haber merkezine konuşan IKBY Hac ve Umre İşleri Genel Müdürü Şeyh Niyaz Nakişbendi de Mekke’ye tur düzenleyen şirket sahibi iki Kürt iş insanının umre için gittiği Mekke’de gözaltına alındığı bilgisini doğruladı.

Kürt iş insanlarının ağustos başında Suudi Arabistan’a ziyarette gittiklerini ifade eden Nakişbendi, “Salar ve Sabah adındaki vatandaşlarımız maç izlemek için Suudi Arabistan'daki Taif kentine gitmiş. Amaçları Ronaldo’yu görmekmiş ancak belirttiklerine göre o sırada Suudi yetkililer de maçı izlemek için stadyumda bulunuyormuş. Haliyle fotoğraf çekilmesine izin verilmiyor. Bu iki vatandaş maçın ve trübündeki yetkililerin fotoğraflarını çektiği için güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınıyor" bilgisini paylaştı.

IKBY'den her yıl binlerce kişi hac ve umre için Suudi Arabistan’a seyahat ediyor. Ronaldo, bu yıl Suudi Profesyonel Ligi takımlarından En-Nassr'da forma giyiyor. Kaynak: Duvar