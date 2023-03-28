28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Suudi Arabistan'daki otobüs kazası için taziye mesajı

Suudi Arabistan'daki otobüs kazası için taziye mesajı

Türkiye, Suudi Arabistan'da 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:12
Takip Et

Umrecileri taşıyan ve kaza yapan otobüs için taziye mesajı

Suudi Arabistan'daki otobüs kazası için taziye mesajı
+
Aa
-

(AA) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kazada 20 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

UMRECİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarpmıştı.

Umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Yemen medyasında ise kaza yapan otobüsün, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıdığı haberi yer almıştı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
3
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
4
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
5
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
6
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
7
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.