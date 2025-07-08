“Umudum Bahçeli” diyerek açıkladı: İktidarın sonunu getirebilecek tek seçenek var

Aygün, Türkiye’de iktidarın değişmesini sağlayabilecek en etkili siyasi hamle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndan çekilerek erken seçim çağrısı yapması olabileceği tespitinde bulundu. Bu iddiayı, geçmişte Ecevit hükümetinin sonunu getiren Bahçeli çıkışıyla karşılaştıran Aygün, MHP’nin milletvekili sayısının bugün aynı etkiyi yaratmaya yetmeyeceğin belirterek Bahçeli’nin “özgül ağırlığı” sayesinde siyaset dengelerini değiştirme gücüne sahip olduğunu savundu.

Hakan Aygün şöyle konuştu:

Bugün mevcut iktidarın sonunu getirebilecek tek seçenek olabilir. O da Devlet Bahçeli'nin ben desteğimi çektim bir an önce bu ülke erken seçime gitmeli çağrısı yapmasıdır. Ecevit hükümeti sürerken bunu yapmıştı. Gerçi o zamanlar koalisyona verdiği vekil sayısı iktidarı bitirebilecek sayıdaydı. Şimdi ise MHP'nin öyle bir durumu ve gücü yok. Ama Türkiye öyle bir süreçten geçiyor ki Bahçeli'nin ve MHP'nin özgül ağırlığı, her türlü dengeleri değiştirir. Yüzde 60-70’lik halkın ezici çoğunluğu bir anda bu iktidar gitsin istiyor hale gelir.

MHP'DEKİ BEYİN TAKIMI CUMHUR İTTİFAKI’NI BIRAKMAZ

Bahçeli, mesela bir hamle yapsa bu da Erdoğan'ı Özgür Özel'den daha fazla yıpratır, etkiler ve iktidarı tehlikeli de bir eşiğe getirir. Ama gördüğümüz manzara şu ki CHP'nin başında Özgür Özel oldukça ve İmamoğlu etkisi sürdükçe Bahçeli ve MHP'deki beyin takımı Cumhur İttifakı’nı bırakmaz. Bu yüzden Bahçeli'nin son grup konuşmasındaki 8 Eylül'den sonraki yani butlan davası gününden sonraki 9 Eylül günü CHP'nin kuruluş yıldönümünü işaret etti. İnşallah CHP o güne kendisini toparlamış girer babındaki sözlerini de çok önemsiyorum. Belki o günden sonra Bahçeli de farklı bir çizgiye girebilir. Bu felaket kutuplaşmayı sona erdirebilecek adımlar da atabilir diye düşünüyorum. Yani gerçekten şu anda aktif siyasetteki en tecrübeli isim olarak Bahçeli'nin akil adam tavrına çok ihtiyaç var. Başta iktidar ortağı her tarafa bir ayar çekebilir, bir denge oluşturabilir. Sanki bir denge gücü de var. Denge kurma gücü de var.