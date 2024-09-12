Umumi tuvalette bağırsak temizlediler. İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Umumi tuvalette bağırsak temizlediler. İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?

Adana'da kokoreç ve mumbar türevi sakatat ile yapılan yemeklerin ana maddesi bağırsakların temiziliği için umumi tuvalette yıkama yapan şahıslar halk sağlığını hiçe sayarken görüntülendi.

Zaman zaman özellikle sosyal medyada görülen besin maddelerinin pis ortamlardan saklanması olayı maalesef yurdun dört bir yanında yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamdaki son görüntüler Adana'nın Seyhan ilçesinden geldi.
Adana'da ve Türkiye'de en çok tüketilen kokoreç ile mumbar zorlu temizlik sonucu sofralara ulaşıyor. İddiaya göre, bugün halk sağlığını hiçe sayan 2 kişi merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki Büyüksaat civarında bir umumi tuvalette bağırsak temizlerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o fotoğraf tepki topladı. Fotoğrafı paylaşan kişinin ise bağırsak temizleyen şahısları uyardığı ancak 2 kişinin uyarılara aldırış etmediği öğrenildi.

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