Umut Avcı kimdir? Oyuncu Umut Avcı kaç yaşındaydı?

Sadri Alışık Kültür Merkezi, sosyal medya hesaplarından ünlü oyuncu Umut Avcı'nın vefatını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İstanbul mezunlarımızdan ve tiyatromuzun pek çok oyununda rol almış değerli oyuncumuz Umut Avcı’yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut’a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

UMUT AVCI KİMDİR?

24 Şubat 1980 tarihinde Edirne'de doğan Umut Avcı, tiyatro dünyasında önemli bir isimdi.

"Esaretin Bedeli", "Takım Çantası", "Sürüden Ayrılan Geyikler", "Orijinal Kopya" ve "Guguk Kuşu" gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.

Sinema kariyerinde ise "Hep Yek", "Ver Kaç" ve "Ailece Şaşkınız" gibi filmlerle tanındı. Ayrıca, son olarak TRT 1'in "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde Şoför Hamit karakterini canlandırmıştı.