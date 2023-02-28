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Ümraniyespor'un golcüsünden 'Hükümet istifa' yasağına tepki

Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçında tribüne alınmaması kararına Ümraniyespor'un yıldız oyuncusundan flaş bir tepki geldi. Umut Nayir, paylaşımında "Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatte farklı davranıyorsunuz" ifadeleriyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:31
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Umut Nayir: Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatte farklı davranıyorsunuz

Ümraniyespor'un golcüsünden 'Hükümet istifa' yasağına tepki
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Ümraniyespor'un golcü oyuncusu Umut Nayir, Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçında tribüne alınmayacak olmasına sert tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın eski golcüsü, kararın daha önceki 'birleştirici' açıklamalara tezat olduğunu vurgularken paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. 

Kararın ardından Twitter'dan paylaşım yapan Nayir şu ifadeleri kullandı:

"Futbol, spor birleştirir, iyileştirir. Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatte farklı davranıyorsunuz. Deplasmanıma dokunma."

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