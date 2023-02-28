Ümraniyespor'un golcüsünden 'Hükümet istifa' yasağına tepki

Ümraniyespor'un golcü oyuncusu Umut Nayir, Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçında tribüne alınmayacak olmasına sert tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın eski golcüsü, kararın daha önceki 'birleştirici' açıklamalara tezat olduğunu vurgularken paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Kararın ardından Twitter'dan paylaşım yapan Nayir şu ifadeleri kullandı:
"Futbol, spor birleştirir, iyileştirir. Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatte farklı davranıyorsunuz. Deplasmanıma dokunma."
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