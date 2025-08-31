Umutsuz engellilere umut oldu! Akülü sandalyeleri ücretsiz tamir ediyor

Nusaybin ilçesinde yaşayan Hakkı Avcı, akşam yürüyüşünde yol ortasında arızalanan akülü sandalyedeki engelli bir kişiye yardım ettikten sonra, engellilerin akülü tekerlekli sandalyelerinin arızalarını ücretsiz tamir etmeye başladı.

Avcı, 6 gün içinde 56 engellinin akülü elektrikli tekerlekli sandalyesini ücretsiz tamir etiğini söyledi. Sosyal medyadan ulaşanlara da ücretsiz hizmet verdiğini ifade eden Avcı, "Sandalyeyi güvenli şekilde evine kadar götürdüm, arızayı tespit edip tamir ettim. Para teklif etti ama kabul etmedim. Bu bir insanlık görevi dedim. Bana öyle hayır dualar etti ki, çok duygulandım. Aynı evde iki arızalı sandalye daha buldum, onları da tamir ettim. Birini ihtiyacı olan yaşlı bir teyzeye hediye ettim. Sonrasında sosyal medyadan paylaşınca çok sayıda kişi bana ulaşmaya başladı. Hiçbir ücret talep etmiyorum. Keşke imkanım olsa tüm parçaları da kendi cebimden karşılardım. Bizim burada yollar ve kaldırımlar çok sıkıntılı. Ben bile yürümekte zorlanıyorum, engellilerin işi daha da zor. İlçe dışından bile arayan oluyor, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

'EVE KADAR GELİP SANDALYESİNİ TAMİR ETTİ'

Avcı, sandalyesi uzun süredir arızalı olduğu için evden çıkamayan Ahmet Koçhan'ın sandalyesini de tamir etti. Koçhan'ın annesi Zekiye Koçhan, "Oğlumun sandalyesi sürekli arıza yapıyordu, tamir edecek usta bulamıyorduk. Sosyal medyada Hakkı kardeşimizi gördük, aradık. Eve kadar gelip sandalyesini tamir etti. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.