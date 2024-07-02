Un sanayicileri buğdayda 20 milyon tonluk rekolte bekliyor

Unda rekolte açıklaması

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'dan un açıklaması. Bu sene buğday rekoltesinin 20 milyon tona ulaşmasını beklediklerini belirten Tezcan, bu sene un ihracatınında 4 milyon tonu zorlayacaklarını ifade etti.

Türkiye'de ürütilen undaki ihracat yasağının kaldırıldığını kaydenen Haluk Tezcan şöyle konuştu:

"Bununla birlikte, 15 Ekim 2024'e kadar buğday ithalatı durduruldu. Bu yıl buğday rekoltesinin 20 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Geçen yıl 22 milyon tonla son yılların en yüksek buğday hasadını gördük. TMO, 2023'te 13,5 milyon ton buğday satın almıştı. Geçen yıl 3,6 milyon tonun üzerinde ihracat miktarına ulaşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştık. Ancak bu yıl özellikle İç Anadolu'da yağışların azalması rekoltede bir miktar düşüşe yol açtı. Bu sezon un ihracatında 4 milyon ton barajını zorlayarak önemli seviyede ihracat başarısına ulaşmayı hedefliyoruz. Son 10 yıldır un ihracatındaki dünya lideri konumumuzu bu yıl da koruyarak, 1,5 milyar doların üstünde gelir elde edeceğiz."