Ünal Aysal’dan bomba Ali Koç iddiası: Eğer ben başkan olsaydım…

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Rams Park Arena’da muhteşem bir heyecan yaşandı. Evinde Fenerbahçe’yi konuk eden Galatasaray sürpriz bir mağlubiyet alarak şampiyon olma ümitlerini Konyaspor maçına bıraktı.

Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşanan olaylarda çok konuşuldu. Maçtan sonra stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibiyle Galatasaraylı yöneticiler arasında gerilim yaşandı.

“ORADA BİLİNÇLİ BİR YÖNETİM KADROSU OLSAYDI…”

Konuyla ilgili TV100’de Kübra Par’a konuşan Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray’ın mevcut başkanı olsaydı Ali Koç’un stada giremeyeceği iddia eden Aysal, “Tahmin ediyorum zaten girmezdi. Cesaretten bahsetmiyorum, girmezdi. Bu karşılıklı saygıdan gelen bir şey… Eğer siz bir ölçüde saygınlığınız kaybettiyseniz, başkalarının cesaretini artırırsınız. Dursun Özbek ile Ali Koç aralarındaki sohbetler ve atışmalar bana kalırsa işi o noktaya getirdi. Orada bilinçli bir yönetim kadrosu olsaydı, o stadın kapılarını çoktan kapatır, içeriyi de korumaya alır, oradaki kendi yöneticilerini tartaklatmazdı” ifadelerini kullandı.

"SÜHEYL BATUM'U DESTEKLEDİĞİM DOĞRU"



Geçtiğimiz gün katıldığı radyo programında Galatasaray’ın seçimli genel kurulu hakkında konuşan Aysal, “Galatasaray genel kurulu değişimin her zaman geçerli olduğuna inanmıştır. O nedenle bizde uzun sürekli yönetimler yoktur. En uzun süreli başkanlık yapanlar dahi 5-6 yılı geçmez ki bu örnekler de istisnaidir. Yönetimler 2-3 senede değiştirir kulübün istikbali, en iyi şekilde temsilini düşünerek karar alır. Süheyl Batum'u desteklediğim ve adaylığı için öncülük yaptığım doğru” diye konuşmuştu.