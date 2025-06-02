Ünal Aysal'ın kömürlüğü icradan satılıyor! 25 Milyon TL değer biçildi...

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın eski başkanı ve iş insanı Ünal Aysal’ın en iyi manzaralı otellerinden Les Ottomans otel icradan satışa çıkarılmıştı. Bilirkişiler, ayrı bir parselde bulunan otelin kömürlüğü için 25 milyon TL değer biçti. Kuruçeşme'deki otel için belirlenen rakam KDV ile birlikte 1 milyar 600 milyon TL’yi bulacak.

OTEL 1 MİLYAR 600 MİLYONA ALICI BEKLİYOR

Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk'ün özel haberinde; Galatasaray eski başkanlarından Ünal Aysal'ın Kuruçeşme'de bulunan Les Ottomans Oteli bir borçtan dolayı icradan satışa çıkarıldığı aktarıldı. Otel için belirlenen rakam, KDV'ye birlikte 1 milyar 600 milyonu bulacağı belirtildi. 2020 yılında 440 milyon muhammen bedelle satışa çıkan otele alıcı bulamamıştı.

TADİLADI İMKANSIZ GÖRÜNÜYOR

Bilirkişilerin belirlediği kıymet takdirine ise itiraz geldi. Oteli alacak olan vekilin dilekçesinde 4 taşınmaza gerçek değerinden daha yüksek değer biçildiği belirtilirken, Otelin ciddi bir bedelle tadilata ihtiyacı olduğunun altı çizildi. Dilekçede, “Dava konusu parsellerden 23 parsel Yol alanında kalmaktadır. Hiçbir şekilde inşaat yapılamayacağı çok açıktır. Raporda makine ve tesisat bedeli olağandan fazla hesaplanmıştır” ifadelerine de yer verildi. Ciddi bir şekilde tadilat gerektiren otel, Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde kaldığı için tadilatı imkansız gözüküyor.

KÖMÜRLÜĞE BİLE 25 MİLYON DEĞER BİÇİLDİ

Bilirkişi raporunda ilginç bir detay dikkatleri üzerine toplandı. Akbank'ın 140 milyon dolar ipotek bulunan ve kömür deposu olan yer için de ayrı bir fiyat verildi. Hazırlanan kıymet takdirinde '' İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, 169 ada, 15 parselde bulunan, KÖMÜR DEPOSU nitelikli, ana taşınmazın tamamının 25.000.000,00 TL Alım/satım değerinde olduğu kanaatine varılmıştır'' ifadeleri kullanıldı. Bilirkişiler, 3 bin 236 metrekare alan üzerine kurulu otel için ise 1 milyar 352 milyon TL kıymet takdiri belirledi. 30 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan açık artırmanın başlangıç fiyatı ise 698 milyon 15 bin TL olarak hazırlandı.