UniCredit Commerzbank'taki payını artırdı

İtalyan UniCredit, Alman Commerzbank'ta payını artırdığını açıkladı. UniCredit, Commerzbank'ın yüzde 11,5 hissesini finansal araçlar aracılığıyla satın aldığını açıkladı.

UniCredit, daha önce Alman rakibinin yüzde 9 hissesini satışı gerçekleştirerek hissesini artırmak için düzenleyicilere başvurularda bulunacağını belirtmişti.

Böylelikle banka, Commerzbank'ın toplam yaklaşık yüzde 21'lik hissesine sahip oldu.

UniCredit açıklamasında gerekli onaylar alınca anlaşmanın gerçekleşeceğini aktardı. Banka buna ek olarak, Commerzbank'taki payını yüzde 29,9'a çıkarmak için yasal başvuruda bulundu.