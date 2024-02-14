Unilever Türkiye yeni ülke başkanını seçti

Kaynak: Haber Merkezi
Unilever Türkiye yeni ülke başkanını seçti
Unilever Orta Doğu & Türkiye Ev Bakım Liderliği’ne Ali Fuat Orhonoğlu, 14 Şubat 2024 itibarıyla Unilever Türkiye Ülke Başkanı olarak atandı.

Yeni dönemde Orhonoğlu, Unilever Türkiye Ülke Başkanlığı görevine ek olarak Unilever Orta Doğu & Türkiye Ev Bakım Başkanı görevini de yürütmeyi sürdürücek.

Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever olarak Türkiye’de 100 yılı aşkın bir süredir tüketicilere, müşterilere ve topluma değer yaratıyor, bunun karşılığı olarak da bugün ülkemizde her evde en az bir markamızla yer almanın mutluluğunu yaşad8ıklarını söyledi.

Orhanoğlu, liderliğini üstlenmekten büyük gurur duyduğunu Unilever Türkiye, beş binden fazla çalışma arkadaşı ve 20 bini aşkın iş ortağıyla birlikte ülkemiz ve tüm paydaşlar için her gün değer yaratmaya devam edeceğini söyledi.

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