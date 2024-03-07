Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı öncesi stoper krizi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Union Saint Gilloise, maç öncesi savunma hattında büyük bir problemle karşı karşıya.

Belçika ekibi üç stoperli sistemle oynuyor ancak stoperler Kevin Mac Allister ve Fedde Leysen sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Bu durum teknik direktör Blessin'i zora sokuyor.

OMUZDAN SAKAT

Kevin Mac Allister, 28 Şubat'ta Club Brugge ile oynanan kupa maçında 20. dakikada dizinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Leysen de uzun zamandır omuz sakatlığı çekiyor ve oynayamıyor.

YILDIZLAR KAYDI!

Blessin, Ross Sykes, Christian Burgess ve Koki Machida üçlüsünü stoperde oynatacak ancak yedek kulübesinde başka bir stoper bulunmayacak.

Ayrıca as stoperlerden Christian Burgess ve takımın önemli oyuncusu Muhammed Amoura da sarı kart ceza sınırında. Bu da Belçika ekibini tedirgin ediyor.