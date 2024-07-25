Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları geçtiğimiz 17 Temmuz'da ilan edildi ve şimdi üniversite adayları için tercih süreci başlamak üzere.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da ilan edildikten sonra, üniversiteye giriş süreci adaylar için yeni bir aşamaya giriyor. 1 milyon 58 bin 345 kişilik kontenjanla, öğrenciler yükseköğretim tercihlerini 2 Ağustos tarihine dek yapabilecekler.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, tercih sürecinin başlamasından önce, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da erişime açılacak. ÖSYM, adaylara tercihlerini yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice incelemelerini ve tercihlerini bu bilgilere göre yapmalarını öneriyor.

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