Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da ilan edildikten sonra, üniversiteye giriş süreci adaylar için yeni bir aşamaya giriyor. 1 milyon 58 bin 345 kişilik kontenjanla, öğrenciler yükseköğretim tercihlerini 2 Ağustos tarihine dek yapabilecekler.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, tercih sürecinin başlamasından önce, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da erişime açılacak. ÖSYM, adaylara tercihlerini yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice incelemelerini ve tercihlerini bu bilgilere göre yapmalarını öneriyor.