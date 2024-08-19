Üniversite kayıtları bugün başlıyor. e-Devlet'ten işlem yapılabilecek

Üniversite kayıtları bugün başlıyor

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve şimdi sıra, üniversite kayıtlarına geldi. Kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversite kayıtlarını tamamlayabilecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

KAYITLAR E-DEVLET VEYA ÜNİVERSİTELERDE YAPILACAK

Üniversite kayıtları, e-Devlet üzerinden veya doğrudan üniversitelerin kayıt merkezlerinden gerçekleştirilecek. e-Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ders kayıt işlemlerine başlayabilecek.

Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre, ek yerleştirme dönemi başlamadan önce üniversitelerdeki kontenjanların neredeyse tamamı doldu. Devlet üniversitelerindeki lisans programlarının kontenjanları yüzde 98,8 doluluk oranına ulaştı, önlisans programlarında ise bu oran yüzde 100 olarak gerçekleşti. Vakıf üniversitelerinde ise genel kontenjan doluluk oranı yüzde 91,14 oldu.

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANACAK

Üniversite kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar ilan edilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, bu süreçte ek tercih yapabilecekler.