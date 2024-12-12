Üniversite öğrencilere 2 bin 500 metrede uygulamalı eğitim

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin en çok sevdiği kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki oteller bölgesine taşınan öğrenciler, 3 saat sabah, 3 saat öğleden sonra olmak üzere 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Kar Spor tesislerinde giyinen öğrenciler, Polat Palandöken Otel'in lift ve pistlerini hiçbir ücret ödemeden kullanıyor.

'158 ÖĞRENCİ TEMEL KAYAK EĞİTİMİ ALIYOR'

Türkiye'nin dört tarafından Erzurum'a gelen ve hayatında ilk kez kayakla tanışan üniversite öğrencileri yıllarını kayağa veren ve milli takım eski sporcuları olan öğretim üyeleri Prof. Dr. Orcan Mızrak ve Doç. Dr. Davut Budak tarafından yetiştiriliyor. Her yıl 2'nci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verildiğini söyleyen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, "Öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin öncelikli tercih sebeplerinden biri kış sporlarının yoğunlukla öğretilebilir nitelikte olmasıdır. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi'nin de kış sporları ve kayak branşlarıyla alakalı çok deneyimli hocalarımızın akademimizle fakültemizde görev yapıyor olması en önemli avantajımız. Bu sezon Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümündeki 158 öğrenci temel kayak eğitimi dersini almakta. Hocalarımıza 4'üncü sınıf ileriye yönelik kayak öğretmeni olarak yetiştirdiğimiz uzman öğrencilerimiz de yardım etmekte. Kayak eğitimi alan öğrencilerimiz mezun olduklarında görev yaptıkları okullarında kendi öğrencilerine temel kayağı öğretebilecek. Ders olarak işlenen kayak eğitimini biri dağda özel olarak aynı imkanlarda almak istese yaklaşık 15 bin lira ödemek zorunda kalır" diye konuştu.

'HEM ÖĞRENİYORUZ HEM DE EĞLENİYORUZ'

Adana'dan geldiğini belirten Asu Elek, "2'nci sınıf spor yöneticiliğini okuyorum. Adana'da çok seyrek kar var hatta hiç yağmıyor bile. İlk defa kayacağım için tedirgindim. Davut hocamın sayesinde kısa sürede öğrendim. Güvenlik açısından da çok iyiler. Düştüğümüzde, kalkmaya çalıştığımızda hemen yardıma koşuyorlar. Kayak öğrendiğimiz için çok şanslı ve mutluyum. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de hiçbir ücret ödemeden kayak dersi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurumlu olan Mihriban Uluç (22) ise "Kayak derslerimizi burada işliyoruz. Uzman antrenörlerimizle birlikte eğitim görüyoruz. Güzel ve eğlenceli geçiyor. Kayak bilmiyordum derste öğrendim. Bizim için büyük bir avantaj hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz" dedi.