Üniversite öğrencilerine burs tuzağı! Her şey bir sms ile başlıyor

Üniversitelerin 9 Eylül’de açılacak olmasıyla birlikte, dolandırıcılar burs vaadiyle öğrencileri tuzaklarına çekmeye başladı. Taklit ettikleri vakıf isimleriyle burs vereceklerini söyleyen dolandırıcılar, iletişime geçtikleri üniversite öğrencilerine açtıkları hesapları ele geçirerek yasadışı gelirlerini bu hesaplar üzerinden yönetmeye başlıyor.

Dolandırıcılar öğrencilere burs tekliflerini SMS ve sosyal medya üzerinden yapıyor. Dolandırıcılar öğrencilere bir uygulama linki göndererek indirmelerini istiyor. İlk etapta hesaplara küçük miktarlara para aktarılıyor. Burs teklifini kabul eden öğrencilere elektronik para ödeme sistemlerinden hesap açtıran dolandırıcılar daha sonra bu hesapların şifrelerini ele geçirerek yasadışı para trafiklerini bu hesaplar üzerinden gerçekleştiriyor.

Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların en çok kullandığı kullandığı 8 internet sitesi ise belirlenerek açıklandı.

Bu internet siteleri ise bilinen vakıflar ile benzerlikleri dikkat çekti: "Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV), Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK), Meltem Vakfı (MELVAK), Gençlik Burs Vakfı (GENÇLİKBURSVAKFI), Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK), Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı, Yüce Kültür Vakfı, Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu ve bunların uzantısı olan internet siteleri."