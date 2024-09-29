Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş kayıp

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş kayıp

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten iki gündür haber alınamıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten iki gündür haber alınamıyor.

Van YYÜ Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan yemek yedikten sonra ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan aile, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, üniversite yerleşkesinde geniş kapsamlı arama çalışması yürütüyor.

Arama çalışmalarında dün sabah saatlerinde Kabaiş'e ait telefon ve cüzdan bulunduğu belirtildi. Ekipler, telefon ve cüzdanın bulunduğu Van Gölü ve kıyı şeridinde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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