Üniversite öğrencisi genç ‘kıskançlık’ cinayetine kurban gitti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 22 yaşındaki Nebi Özdemir, kız arkadaşı ile sokakta bulundukları esnada, kız arkadaşının eski sevgilisi O.G. yanlarına geldi.

İkili arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, 19 yaşındaki O.G. üniversite öğrencisi Özdemir’i vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAÇTIĞI İLÇEDE SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan O.G., polis ekipleri tarafından Güzelbahçe ilçesinde olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.