Üniversite öğrencisi genç kız ölü bulundu

Vaka gece yarısı gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Yardım Merkezi'ne Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının kafasından vurulduğu yönünde gelen bildirim üzerine, alanına sağlık, polis ve jandarma birimleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının kafasına isabet eden silah mermisi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine araştırma başlatan görevliler, genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridine alıp olay yeri incelemesi yaptı. Yürütülen çalışma sonucu olay yerinde bir adet silah ele geçirildi. Bu esnada Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. cinayet şüphelisi olarak olay yerinde tutuklandı.

Teslime Hanedan ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin bölgeye bir ticari araba ile geldikleri anlaşıldı. Bölgeye 2'si kadın 2'si erkek 4 kişinin daha geldiği, bir süre sonra bölgeden duyulan silah sesi üzerine Teslime Hanedan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Genç kadının kendini mi vurduğu yoksa yanındaki erkek arkadaşı tarafından mı öldürüldüğü henüz açıklık kazanmazken, polis Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F.'yi cinayet şüphelisi olarak, olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişiyi daha ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.