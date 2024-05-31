Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu

Epilepsi hastası olduğu belirtilen Doğan Karadoğan’ın kesin ölüm nedenini ise otopsi raporu aydınlatacak.

Olay, saat 21.00 sularında Kilimli Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşti. Akşam okulundan yurda gelen bir öğrenci, oda arkadaşı Doğan Karadoğan’ın tuvalette olduğunu fark etti. Uzunca süre Karadoğan’dan ses çıkmayınca oda arkadaşı görevli memura haber verdi.

Memur da Doğan Karadoğan'dan ses alamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tuvalet kapısını kırarak açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Doğan Karadoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Öğrencinin cansız bedeni otkopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.